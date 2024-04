"Le vigne di Raito": l'appuntamento con il libro "I greci, i Romani e l'Amore”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

L’azienda vitivinicola “Le Vigne di Raito”, il tour operator incoming “DonKey Travel Amalfi Coast”, e l’associazione culturale “La Congrega Letteraria” invitano a una passeggiata in vigna con presentazione del saggio di letteratura: “I greci, i Romani e l'Amore” del professor Francesco Puccio, uscito per Carocci editore.

L'incontro

L’appuntamento è per domenica 21 aprile, dalle 11:00, presso l’azienda vitivinicola Le Vigne di Raito, in via S. Vito 9, Raito di Vietri sul Mare. Con l’autore, che leggerà e interpreterà dei brani dal florilegio a tema amore, dialogherà la professoressa Clara Di Rubba; modererà l’evento il giornalista Aniello Palumbo.

Info utili

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni, è disponibile il contatto WhatsApp: 347 9074117. L’azienda non dispone di parcheggio. Da Vietri sul Mare è prevista una corsa dell’autobus n.68 alle 11:20 circa.