"Racconti del contemporaneo": quattro appuntamenti a Palazzo Fruscione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/04/2024 al 06/04/2024 da domani Orario non disponibile

Doppio appuntamento con "Racconti del contemporaneo" a Palazzo Fruscione venerdì 5. Alle ore 10.30 “Dialoghi” con Paola Aiello (Università di Salerno) e Maria Giovanna Petrillo (Università di Napoli “Parthenope”) che analizzeranno gli aspetti di questa nuova disciplina di studio che analizza la disabilità come un fenomeno sociale, politico, storico e culturale incrociandola con la forma letteraria per realizzarne un innovativo dialogo tematico. Letture di Rocco Ancarola (attore). Alle 19.30, “Il teatro nelle carceri” con il collettivo Putèca Celidònia in dialogo con Annamaria Sapienza (Università di Salerno).

Sabato 6

Anche sabato 6 aprile doppio appuntamento a Palazzo Fruscione. Alle 16 la scrittrice Simona Dolce autrice di “La battaglia delle bambine” (Mondadori) dialogherà con Angela Albarano, fondatrice e direttrice artistica di Libro Aperto Festival. Alle 20.30 nuovo incontro con i “suoni” di Tempi Moderni, a confronto due generazioni i Dia Libre e Zaund. La settimana si chiude con il consueto appuntamento per i bambini della domenica mattina (ore10.30, Palazzo Fruscione) e con il cinema. Alle 18.30 sarà proiettato “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Introduce il giornalista Gabriele Bojano.