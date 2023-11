"La sarta di dio": alla Fondazione Picentia la presentazione del libro di Elena Cartotto e Olga Fiorini

Prezzo non disponibile

Dal 11/11/2023 al 11/11/2023

Si terrà sabato 11 novembre alle ore 18 la presentazione del libro "La sarta di dio - conversazioni a margine della vita" di Olga Fiorini ed Elena Cartotto. La presentazione si terrà presso i locali della Fondazione Picentia in via Lucania a Pontecagnano Faiano.

"Il libro di Elena Cartotto ed Olga Fiorini - racconta Stefania Maffeo, giornalista che modererà l'incontro - è la storia di una donna di successo, ma anche di un marchio stampato su oltre mezzo secolo di storia italiana che passa attraverso la moda ed il grande sviluppo imprenditoriale del secondo dopoguerra. O divento Olga Fiorini o niente. Questo è stato il suo grido di battaglia fin dall’inizio. Un desiderio di riscatto, il suo, verso la guerra, la miseria, le privazioni che l’ha portata a vedere nel lavoro l’unica forma di emancipazione possibile per una donna povera della sua epoca destinata al lavoro dei campi e al focolare domestico. La sua è stata un’incredibile avventura creativa e culturale che ha coinvolto i grandi personaggi del suo tempo. Olga Fiorini ha scelto, con questo libro, di raccontarsi a 95 anni, sottovoce. Lo ha fatto a margine della sua esistenza piena e produttiva, attenta ai bisbigli dei ricordi, alle voci di dentro, all’ombra di quella fede in se stessa e nello spirito divino che sempre ha guidato, in maniera talvolta sorprendente, la sua vita".