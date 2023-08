Ad Agropoli torna il Settembre Culturale al Castello: il programma completo

Su terrà dal 2 settembre al 5 ottobre la 16esima edizione del “Settembre Culturale”. Frutto di un lavoro progettato e condiviso in sinergia tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e l’associazione Campania Cultura, la rassegna quest’anno è dedicata alla figura di don Lorenzo Milani, ricorrendo il centenario dalla nascita del priore di Barbania. All’interno della stessa, dal 9 a 30 settembre è in programma “Schegge di memoria – Mostra di Militaria” che si svolgerà presso la Fornace. La città di Agropoli, infatti, partecipa al Comitato Avalanche, ricorrendo quest’anno gli ottanta anni dall’Operazione del 9 Settembre 1943.

I nomi

Nicola Gratteri, Gaetano Quagliariello, Carmen Lasorella, Natasha Stefanenko, Chiara Francini, Marino Bartoletti, Stefano Zecchi, Vittorio Rizzi, Carlo Cottarelli sono solo alcuni dei nomi dei personaggi che arricchiranno la rassegna che quest’anno è stata selezionata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, tra le manifestazioni più significative presenti in Italia dedicate al libro ed alla lettura. "Come amministrazione continuiamo a puntare sulla Cultura – ha evidenziato il sindaco Roberto Mutalipassi – in quanto convinti che solo attraverso di essa si può superare il disagio sociale ed economico. Il Settembre Culturale è divenuto ormai tradizione della storia di Agropoli e ogni anno tutti gli incontri proposti sono in grado di lasciare qualcosa all’interlocutore. La lettura arricchisce chi la pratica e i libri sono il cibo per nutrire la nostra mente, certi di migliorarci. Un percorso virtuoso, iniziato un po’ in sordina, quello della rassegna, cresciuto nel tempo e che di anno in anno vede un apprezzamento sempre maggiore, riuscendo a conquistarsi dei ruoli di primo piano a livello regionale e nazionale".

IL PROGRAMMA COMPLETO

1 settembre ore 18.30 XVII edizione “BRAVO È BELLO” (presso Cineteatro “De Filippo”)

2 settembre ore 19.00 “MI LIMITAVO AD AMARE TE”, Rosella Pastorino

3 settembre ore 19.00 “IL TESORO LEGGERO”, Luca Richeldi

4 settembre ore 18.30 “BECO” Leonardo Guzzo/ ore 20.00 “VILLA MALERBA”, Iside Rinaldi

5 settembre ore 18.30 “STORIE BREVISSIME SOPRAVVALUTABILI” Simone Pagnotta/ore 20.00 “MADRI INTERROTTE” “PADRI INTERROTTI” Lara Nocito

6 settembre ore 19.00 “IL BRIGANTE E IL GENERALE” Carmine Pinto

7 settembre ore 19.00 “CHI TROPPO VUOLE” Mario Unali

8 settembre ore 19.00 “FUORI DAI CONFINI” Nicola Gratteri – Antonio Nicaso

9 settembre ore 18.30 “OPERAZIONE AVALANCHE” Giovanni De Simone/ore 20.00 “DA INSTAGRAM ALLA LATTUGA” Alessandro Carnevale

10 settembre ore 18.30 “IL CORPO, IL SUONO, LA SCENA” Carmela Lucia/ore 20.00 “IL TEMPO DI KAIROS” Sergio Bellucci

11 settembre ore 19.00 “UNA VITA DA SIRENETTA” Benedetta De Luca

12 settembre ore 18.30 “L’EQUIVOCO DON MILANI” Adolfo Scotto Di Luzio/ore 20.00 “IL BABBO NASCOSTO” Wondy Rossini

13 settembre ore 18.30 “IL SOLE D'ARGENTO” Leonardo Mastia/ ore 20.00 “UNA STORIA VERA” Angela Mogano

14 settembre ore 19.00 “SCUSA PAPÀ MA TIFO NAPOLI” Gaetano Quagliariello

15 settembre ore 19.00 “DAMMI LA VITA” Letizia Vicidomini

16 settembre ore 19 “RITORNO A BARBIANA” Fabio Bocci e Giorgio Crescenza

17 settembre ore 19.00 “VERA” Carmen Lasorella

18 settembre ore 19.00 “RITORNO NELLA CITTÀ SENZA NOME” Natasha Stefanenko

19 settembre ore 18.30 “IL DONO” Paola Barbato

20 settembre ore 18.30 “RE GIORGIO” Daniela Tagliafico

22 settembre ore 18.30 “FORTE E CHIARA” Chiara Francini

23 settembre ore 18.30 “INVESTIGARE 5.0” Vittorio Rizzi

24 settembre ore 18.30 “LA DISCESA DEGLI DEI” Marino Bartoletti

25 settembre ore 18.30 “L’ANGELO DI CASTELFORTE” Gabriella Genisi

26 settembre ore 18.00 “API REGINE” Raimondo Pinna/ore 19.30 “NERO SARACENO” Alessandro Luciano

27 settembre ore 18.30 “LA BANDA DEI CARUSI” Cristina Cassar Scalia

28 settembre ore 18.00 “IL PAPAVERO BIANCO” Pietro Speranza/ore 19.30 “L’ITALIA A TAVOLA” Andrea Ricci e Fabio Astone

30 settembre ore 18.00 ”ARTEMISIA E I COLORI DELLE STELLE” Raffaele Messina/ore 19.30 “LE FRATTURE DELLA MEMORIA” Marco Severini

1 ottobre ore 18.30 “IN NOME DELL’AMORE” Stefano Zecchi

5 ottobre ore 18.30 “CHIMERE” Carlo Cottarelli