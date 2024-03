SalerNoir Festival, Valeria Parrella ospite dell'evento Off al complesso San Michele

Sarà Valeria Parrella con il suo “Piccoli miracoli e altri tradimenti”, edito da Feltrinelli, la prossima ospite del SalerNoir Festival le notti di Barliario tra gli eventi OFF. La presentazione si terrà mercoledì 27 marzo alle 18,30 nella Sala Affreschi del complesso monumentale San Michele, nel centro storico di Salerno. La scrittrice, già due volte finalista al Premio Strega, vincitrice del Premio Campiello opera prima e Premio Mondello 2023, dialogherà con il giornalista e saggista Massimiliano Amato.

L'incontro

“La misura del racconto è un piccolo miracolo, un luogo della letteratura dove ‘piccolo’ non diminuisce la quantità del miracolo ma la rende esatta. In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, poi, ci sono altri piccoli miracoli, storie inventate e raccolte all’incrocio tra l’umano e il divino, in quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche, quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso” Gli eventi OFF del SalerNoir Festival le notti di Barliario sono ideati e organizzati dall’Associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal.