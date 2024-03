“Domeniche ad Arte”: doppio appuntamento domenica 17 marzo

Doppio appuntamento, domenica 17 marzo, per l’edizione speciale di “Domeniche ad Arte”, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e con la partnership della Claai e della Coldiretti Salerno-Campagna Amica. Alle 18 al Museo Archeologico Provinciale di via San Benedetto a Salerno ci sarà la presentazione del libro di Filippo Pugliese “Per le vie del mondo sui sentieri dell’umanità” pubblicato da Villani Libri. “Parlare di viaggio è un ottimo antidoto per conservare la ricerca del piacere e alimentare il sogno che niente e nessuno potrà mai togliere – scrive lo stesso Pugliese nel descrivere il libro - Dei viaggi, ho sempre cercato di raccontare non solo le bellezze artistiche e paesaggistiche dei luoghi visitati ma, soprattutto, l'anima del luogo, l'umanità che in quei luoghi vive, la sua storia la sua cultura e le sue contraddizioni”.

I dettagli

Alle 20 la chiesa di San Benedetto, sita di fronte al Museo Archeologico Provinciale, ospiterà il concerto del Coro da Camera dell’Università Smith College del Massachusetts degli USA diretto da Jonathan Hirsch e Pajge Graham e i cori Il Calicanto ed Estro Armonico diretti da Silvana Noschese e Eleonora Laurito. Fondato nel 1951, nei suoi più di settant’anni di vita, dopo oltre trenta tournée e con un curriculum di tutto rispetto, il coro ha ricevuto numerosi riconoscimenti in America del Nord, America del Sud, Messico ed Europa Nel nostro continente ha collezionato una serie di primati, tra i quali: primo gruppo femminile americano a viaggiare in Europa; primo coro americano a vincere il 1º premio internazionale Eisteddfod in Llangollen, Wales; primo gruppo corale femminile a cantare a Canterbury, St. Paul nella cattedrale di Chartres; primo coro universitario americano ad esibirsi ad Atene, Istanbul e nella ex Yugoslavia. Il coro ha inoltre cantato per il Papa Pio XII, ha collaborato con le orchestre sinfoniche del Messico e del Brasile.

Prevista la degustazione dei prodotti di eccellenza delle aziende della Coldiretti Salerno per Campagna Amica. Per info 329 4158640.