Sport, benessere e laboratori di rap: a Salerno è tempo di Educamp

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

E' tutto pronto per l'edizione 2022 di Educamp, evento dell'estate salernitana molto atteso da bambini e famiglie. La base logistica sarà la tradizione e rinnovata cornice del Lido dell'Esercito, a pochi passi da Marina d'Arechi e il "fischio d'inizio" è fissato il 13 giugno.

La sorpresa

Gli organizzatori (squadra capitanata da Carlo Rizzo) stanno lavorando ad un evento nell'evento: Educamp darà anche spazio alla creatività giovanile, attraverso un originale laboratorio di rap. Lo condurrà Tonico 70. I numeri raccontano di una struttura imponente, funzionale ad ospitare decine di bambini che si affacceranno per la prima volta all'esperienza Educamp o che rinnoveranno la propria partrecipazione: 13 discipline sportive, 40 collaboratori, 15 tecnici, 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno con il giusto bilanciamento di attività e pausa ristoro. Bambini e ragazzi, infatti, trascorreranno l'intera giornata nel villaggio dello sport e del benessere, faranno colazione, pranzo e merenda insieme. Arrampicata, rugby, canoa, pallacanestro, pallavolo, calcio balilla, equitazione, scherma, arti marziali sono alcuni degli sport previsti per sette settimane, dal 13 giugno al 29 luglio. Educamp Salerno è un progetto organizzato sotto egida del Coni. Ecco le info utili per iscrizioni e prenotazioni: 3515998352.