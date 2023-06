"Elettraton": Elettra Lamborghini presenta il nuovo album al Maximall di Pontecagnano

Prezzo non disponibile

Al Centro Commerciale Maximall la primavera si elettrizza con la voce della regina del pop italiano Elettra Lamborghini. L'appuntamento è per il 14 giugno alle ore 17.30.

Il firmacopie

Elettra, che presenterà al suo pubblico il nuovo album “Elettraton”, dal suo profilo social ha voluto esternare la voglia di incontrare i fan proprio con una storia che la vede di scena al centro commerciale. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei follower, che non vedono l’ora di incontrarla per scattare un selfie e sentire le hit della loro cantante preferita. L’evento è gratuito e per tutti coloro che vorranno avere un accesso prioritario, al momento dell’acquisto dell’album presso Mondadori Bookstore del Maximall verrà rilasciato un Pass con cui potranno accedere. Coloro che hanno acquistato l’album presso un qualunque rivenditore o lo acquisteranno il giorno dell’evento potranno ritirare il pass all’infopoint del Centro commerciale.