Espedito De Martino e Vladimir Luxuria a “Liber Fest: libri per un pensiero libero”

A Marina di Camerota “Liber Fest: libri per un pensiero libero” torna con una speciale edizione estiva presso il lungomare Trieste, a Marina di Camerota: “Liber Fest: spettacoli per un pensiero libero”. Ad inaugurare la stagione, i prossimi 8 e 9 giugno, due spettacoli d'eccezione in compagnia di Espedito De Marino (in “De Marino Live Trio in Concerto”) e Valdimir Luxuria (in “Stasera ve le canto”).

Il programma

Musicista chitarrista virtuoso e poliedrico di fama internazionale, compositore arguto e sagace insegnate, Espedito De Marino è considerato l’erede del grande Roberto Murolo, con cui ha lavorato fianco a fianco per anni ed a cui è stato legato amichevolmente in modo profondo. “Stasera ve le canto”, invece, vedrà in scena Vladimir Luxuria con tutta la sua ironia e forza comunicativa: "Monologo versatile, comico, impegnato e ironico sulla mia vita: come sono nata, la mia adolescenza, la scuola, la militanza, la politica e lo spettacolo". Una stand-up comedy in piedi sui tacchi che demolisce luoghi comuni sulla transessualità e l’ideologia gender. Il tutto condito da brani musicali eseguiti dal vivo spaziando da Manu Chao e De André.