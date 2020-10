Torna il l'Evening Dresses Show a Salerno, la moda per il cocktail e la sera

Un'edizione a porte chiuse, ma impostata sulla comunicazione digitale quella di Evening Dresses Show (Edshow), il primo salone italiano dedicato alla moda per il cocktail e la sera, che ritorna da oggi al 12 ottobre alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno per la seconda stagione consecutiva. Organizzato da IFTA (Independent Fashion Talent Association), con la collaborazione e il sostegno di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, di Regione Campania, Comune e Camera di Commercio di Salerno, Edshow ha selezionato 40 brand nelle otto regioni italiane del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che, nei tre giorni del salone avranno a disposizione una Digital-area nella quale poter farsi conoscere dai buyer collegati alle 78 sedi Ice nel mondo. 23 le imprese campane seguite dalla Puglia, con 7 aziende, dalla Sicilia con 4 e da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, con un'azienda per ciascuna regione. Sotto il segno della bellezza tutta italiana, il salone è diviso in due aree: Mediterranean Couture dedicata a 24 collezioni femminili e maschili di abiti dalla forte impronta sartoriale, affiancate da proposte contemporary couture e da outfit di brand che lavorano sulla sostenibilità planet & people ed Evening Minds con una selezione di 15 tra accessori artigianali e outfit di ricerca per la sera e per il cocktail.

