Eventi sportivi ad Agropoli: ecco il calendario della primavera 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Primavera ad Agropoli è sinonimo di sport. Numerosi gli eventi in programma che arricchiranno le giornate da marzo a giugno e che porteranno in città

tantissime persone tra atleti ed accompagnatori. Molte le discipline coinvolte tra calcio, basket, vela, danza, ginnastica. Si parte il 26 marzo (con durata fino al 30

marzo) con il Torneo internazionale di Calcio giovanile “Città di Agropoli”, giunto quest’anno alla 42esima edizione, con le numerose gare in programma

che si terranno sui diversi campi da gioco presenti in città; si prosegue il 7 aprile con l’Agropoli Half Marathon con partenza e arrivo ad Agropoli e passaggio dei

runners per i suggestivi templi di Paestum.

Spazio dal 12 al 14 aprile al prestigioso trofeo di vela Optimist “Kinder Joy of moving” che si svolgerà nelle acque antistanti il porto turistico. Il 13 e 14 aprile sarà la volta del IX Memorial Angelo Pappalardo, torneo di calcio over che si terrà presso l’impianto sportivo “Torre”. Ancora un ritorno, dal 24 al 26 maggio e dal 14 al 16 giugno, per il Givova Experience, negli impianti “Guariglia” e “Torre”. Basket di nuovo protagonista ad Agropoli, dopo il successo dello scorso anno, con le Finali

nazionali di Basket maschile Under 17 di Eccellenza che si terranno dal 19 al 26 maggio al Pala “Di Concilio” e al Palagreen. Un altro grande appuntamento

sportivo sarà quello in programma dal 24 al 26 maggio al Palagreen con il Salerno Art Open di Danza sportiva. Protagonisti centinaia tra i migliori atleti

a livello nazionale. Dal 7 al 9 giugno agli impianti “Guariglia” e “Torre” ci sarà l’ANT World cup. Infine, il 22 giugno spazio all’evento “Ginnastica ritmica” al

Pala “Di Concilio”.