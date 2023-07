Festa della Pizza, sabato sera con i Neri per Caso e Ciccio Merolla

Sarà un sabato sera imperdibile alla Festa della Pizza di Salerno, evento gastronomico tornato in grande stile che, sera dopo sera, sta continuando a registrare migliaia di persone desiderose di un trancio all’aria aperta e il live dei propri beniamini. Come per i giorni precedenti anche domani i live si sdoppiano: prima i Neri per Caso, poi Ciccio Merolla (nella foto).

Gli ospiti della serata

Per i Neri per Caso è un graditissimo live “a casa”. Reduci dal successo in tv di Gialappashow, il gruppo ha all’archivio trent’anni di album, concerti, riconoscimenti e collaborazioni: le più recenti con Jovanotti e il brano “I love you baby” e Renato Zero. Dopo quella memorabile vittoria a Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con “Le ragazze”, il gruppo ha accompagnato i grandi successi di artisti come Mango, Dalla, Paoli, Vanoni, Bertè, Baglioni, Carboni e tanti altri. Dopo di loro tocca a Merolla, autore del successo di "Malatìa", un brano da record: 8,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, 8 milioni di stream solo su Spotify, oltre 1 miliardo di visualizzazioni e più di 850mila creazioni su TikTok e tutt’ora da 13 settimane nella Top 200 di Spotify. Chissà che alla Festa Merolla non intoni anche la versione "Capri Remix" prodotta dal team Itaca di Merk & Kremont, on air appena da una settimana. Il brano si candida a diventare il nuovo tormentone radiofonico dell’estate, nella lingua dell’anno: il napoletano.