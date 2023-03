Incontri in Galleria Cerzosimo: arrivano Constantino Luis Marino ed Erminia Pellecchia

Lunedì 13 marzo prenderanno il via gli incontri nella Galleria Camera Chiara di Armando Cerzosimo. Alle ore 10, si svolgerà in galleria un incontro con gli allievi dell’indirizzo Servizi culturali e dello Spettacolo del Convitto Nazionale “T.Tasso” di Salerno con il docente Felice Soriente, mentre la sera, alle 19, la giornalista Erminia Pellecchia e Constantino Luis Marino, discuteranno sul “Quaderno di Viaggio”.

L'evento

Un doppio appuntamento che caratterizza la linea della galleria Cerzosimo, volto in primis alla divulgazione della fotografia e del suo magistero, in particolare verso le ultime generazioni, anche solo perché attraverso semplici indicazioni, saperla “leggerla”, aiuta ad approfondire il punto di osservazione e a guardare le cose con maggior attenzione e sguardo critico. In serata l’artista si racconterà ad Erminia Pellecchia questo “Quaderno di viaggio” ha un’essenza particolare è arte come viaggio, vita come moto, segno come slancio: certamente l’aspetto preferibile, da preservare, di noi uomini. Un messaggio anche politico. A riva giungono opere: chi arriva, chi approda, chi viaggia, chi incontra e scambia, non è che un’epopea, un corpo di testo, un colore, un profumo, una melodia da ascoltare, da raccontare quando si ritorna.