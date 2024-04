"Grande musica a San Siorgio": ecco gli appuntamenti presso la chiesa di Salerno

Per il terzo anno consecutivo l’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, l’ente concertistico più antico del Mezzogiorno in attività, dedica alla città di Salerno alcuni appuntamenti musicali di rilievo nello splendido scenario della Chiesa di San Giorgio, uno dei più antichi insediamenti religiosi della città di Salerno, luogo speciale rifulgente di opere d’arte ma anche spazio acustico di straordinario fascino, particolarmente adatto ad accogliere la musica.



L’ Edizione 2024 di Grande Musica a San Giorgio si svolge all’insegna di una grande varietà di percorsi, ma certamente con una forte attenzione a due elementi: la voce e il repertorio pianistico.



Sono infatti due gli appuntamenti che metteranno in evidenza il repertorio vocale : l’inaugurazione della rassegna (6 aprile) ha per protagonista il MinimoEnsemble, duo formato da Daniela del Monaco (contralto) e Antonio Grande (chitarra), che propone un interessantissimo excursus intitolato Napoli dai Borbone ai Savoia, incentrato sul grande repertorio della canzone napoletana, da Paisiello a E. A. Mario; a questo concerto si aggiunge un altro appuntamento (20 aprile) con le Melodie dal Mondo proposte dal Duo Colbran, formato da Giulia Lepore (soprano) e Alba Brundo (arpa). Qui il viaggio musicale proposto spazia, nel tempo e nello spazio, tra Pergolesi e Bernstein, fino a Luciano Berio, in un caleidoscopio di suoni, tradizioni e lingue diverse, passando attraverso compositori provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dal Belgio. Il pianoforte è poi il protagonista del secondo concerto della rassegna di aprile, quello del giorno 13. Il pianoforte-poeta è il titolo che Costantino Catena, presenza costante nella programmazione dell’Associazione Alessandro Scarlatti e virtuoso d’eccezione, ha dato a un recital in cui la materia poetica è la principale fonte di ispirazione dei tre grandi compositori romantici eseguiti: Chopin, Liszt e Schumann. Come scrive Costantino Catena «L’abitudine di utilizzare fonti letterarie per la musica si sviluppa particolarmente nel Romanticismo, epoca in cui la riflessione filosofica giunge alla conclusione che il linguaggio musicale rappresenta un livello superiore di comunicazione. La particolare attenzione al mondo emotivo, con i suoi contorni fluidi, il risveglio dell’interesse sull’inconscio tipico dei romantici, rendono evidente i limiti della parola e mettono al centro la musica, che arriva a comunicare anche là dove il linguaggio verbale deve arrestarsi».





Sabato 6 aprile ore 19.30



Napoli dai Borbone ai Savoia Canzoni e Arie in lingua napoletana



Duo minimoEnsemble



Daniela del Monaco, contralto



Antonio Grande, chitarra



Musiche di Giovanni Paisiello, Pietro Labriola, Saverio Mercadante, Filippo Campanella Gaetano Donizetti, Francesco Paolo Tosti, Vincenzo Valente, E.A. Mario.



Sabato 13 aprile ore 19.30



Il Pianoforte – Poeta



Costantino Catena, pianoforte



Musiche di Franz Liszt, Robert Schumann e Fryderyk Chopin



Sabato 20 aprile ore 19.30



Melodie dal Mondo



Duo Colbran



Giulia Lepore, soprano



Alba Brundo, arpa



Musiche di Giovanbattista Pergolesi, Giovanni Paisiello, Nicola Antonio Zingarelli, Federico Moretti, Aleksandr Aleksandrovi? Aljab’ev, Isabella Colbran, Manuel De Falla, Luciano Berio, Eva Dell’Acqua, Leonard Bernstein



Si ringrazia la Fondazione Alfano I



Chiesa di San Giorgio – Via Duomo 19, Salerno



Posto Unico 5€



Acquistabili da 1h del concerto presso la Chiesa di San Giorgio



Su Azzurro Service