Horror Tour Agropoli

Un evento straordinario e da non perdere. L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza uno speciale HORROR TOUR nel centro storico di Agropoli. In un percorso all'aperto accompagnati da guide esperte di occulto e paranormale ci recheremo in luoghi dove, considerata la storia antica, è altamente probabile che si verifichino attività paranormali e, con l'ausilio di due tra gli strumenti più utilizzati dai Cacciatori di fantasmi, scopriremo quanto c'è di vero nella leggenda collegata al castello angioino aragonese.

Un itinerario diviso in due parti nel quale, da principio scopriremo cosa sono la stregoneria, il vampirismo e la licantropia per poi vivere in prima persona, nella seconda parte del tour, un'indagine sul paranormale. I partecipanti saranno coinvolti direttamente e potranno collaborare all' utilizzo del K2 e della Spirit box nel tentativo di entrare in contatto con le entità presenti sul posto. Un itinerario da brivido, nel quale ascolteremo storie di vampiri e streghe, coinvolgente e affascinante nel centro antico di Agropoli, per scoprire segreti, aneddoti e curiosità…

Un percorso “speciale”, una Agropoli Magica, in un tour dedicato ai misteri di questo antico borgo. Suggestione e brivido, complice una sera di agosto e l'approssimarsi della luna blu.

Esperienza unica, posti limitati. Prenota subito!

UNICHE DUE DATE:

- DOMENICA 20 AGOSTO ORE 20:45

- GIOVEDÌ 24 AGOSTO ORE 20:45

INIZIO TOUR ORE: 21:00

Durata del tour: 1.30 ore

• Luogo d’incontro: Davanti Porta Bizantina - Scaloni centro storico di Agropoli.

COSTI TOUR:

- Contributo €10

- Ridotto Minori €8 (13-16 anni)

Accompagnati da Adulti

-PER GLI ARGOMENTI TRATTATI È VIETATA LA PARTECIPAZIONE AI MINORI DI ANNI 13!!



• PUNTO INFO 3511258465