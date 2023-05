A Baronissi torna il festival della letteratura per ragazzi "Libro Aperto"

Quasi 800 bambini e ragazzi protagonisti, 2.500 libri donati, 35 scuole coinvolte, oltre 30 scrittori ospiti provenienti da tutta Italia, 5 giurie in concorso. Sono alcuni dei numeri della seconda edizione di Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno a Baronissi. Libro Aperto è una rassegna, patrocinata dal Comune di Baronissi, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dall’Università degli Studi di Salerno, dalla Fondazione Banco di Napoli, dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Campania, dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e dalla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Sport e salute Campania, Coni, dell’AFSI, Alta Scuola di Formazione Insegnanti, dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi con un forte focus sulla sostenibilità ambientale.

La rassegna

Ideata da Angela Albarano, docente ed event manager, la rassegna quest’anno triplica il numero delle giurie e dei ragazzi coinvolti. Saranno infatti ben cinque le giurie in concorso per un totale di oltre 750 ragazzi dai 7 ai 18 anni. Una giuria arriva da Barcellona ed altre da Torino, Roma e Benevento. Novità di questa seconda edizione la sezione speciale “sport e letteratura” ideata da Aurelio Viscusi di Wave Tribe e quella dedicata alla poesia ideata da Maria Concetta Dragonetto dell’Associazione Impronte Poetiche. Due i super ospiti dell’edizione 2023: l’attrice Giovanna Sannino di Mare Fuori, che incontrerà i giurati e riceverà il premio Special Talent Libro Aperto Festival 2023, e il campione del mondo di Karate Stefano Maniscalco che incontrerà la giuria sport.

Gli ospiti

Saranno presenti, inoltre: Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Flavia Moretti, Susanna Mattiangeli, Sergio Olivotti, Fiore Manni, Giuliana Facchini, Pierdomenico Baccalario, Angelo Coscia, Marco Magnone, Flavia Moretti, Gianluca Caporaso, Michele Monteleone, Laura Bonalumi, Alessandro Silva Ferrari, Gennaro Guida, Sabina Guidotti, Paolo Romano, Susanna Mattiangeli, Christian Antonini, Salvatore Vitellino, Mattia Tarantino, Lorenzo Marone, Simonetta Bitasi. Tra le tante novità di quest’anno di Libro Aperto, due sono quasi degli spin-off. Il contenitore Libro Aperto Food Experience è un evento di marketing territoriale, volano per tutti i settori che operano sul territorio. Libro Aperto Festival pone l’attenzione anche sull’innovazione applicata alla Lettura e Didattica Digitale attraverso l’unione con l’Università degli Studi di Salerno, in particolare con il dipartimento Disuff (con la presidente Paola Aiello e con Leonardo Acone come presidente del Comitato di selezione) per sinergie che riguardano la crescita dei giovani e le ricerche in campo pedagogico. Grande attenzione all’ambiente e all’aspetto sostenibile che quest’anno come giuria vede impegnati i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado ma che più in generale è un tema che lega tutte le attività laboratoriali. Anche quest’anno il maestro Francesco Musante concede una sua meravigliosa opera quale identità visiva di Libro Aperto Festival, rappresentando al meglio la portata rivoluzionaria della manifestazione che vuole avvicinare i giovani al mondo della lettura e della creatività.