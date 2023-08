Limen Salerno Festival 2023: il programma completo

Energia collettiva e abbraccio tra generazioni: torna il Limen Salerno Festival dal 25 al 27 Agosto con Morfuco & Tonico70, Lucio Corsi e BNKR44. Al Parco dell’Irno di Salerno, tre giorni di concerti, con due palchi dedicati ad artisti nazionali ed emergenti, mostre, workshop, moda, design, poesia, libri, cinema, teatro e tante altre attività da scoprire

Il programma

Nel variegato programma del Festival, protagonista sarà, come sempre, la musica: ben tre giorni di concerti, con due palchi dedicati ad artisti noti e affermati, anche di fama nazionale, e ad artisti emergenti. Il primo giorno, main artist saranno Morfuco & Tonico70, il duo che da ormai oltre due decadi propone un mix si sonorità rap, reggae e funk, con rime taglienti dalla metrica elabotata cantate rigorosamente in dialetto salernitano. I concerti saranno aperti da Alfonso Cheng, camaleontico artista campano che ha fatto della sperimentazione il proprio stile musicale, attraverso sonorità elettroniche e synt; seguirà Dutty Beagle, artista cilentano che viaggia tra sonorità reggae, funk e hip hop, con ritmi folk che subiscono influenze latine e mediterranee; ci sarà poi lo Studio Murena, capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz e dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione. Concluderà la serata il Dj Set a cura di DomGreek – Caffè delle Cinque. Il secondo giorno, main artist sarà Lucio Corsi, cantautore toscano che ci ricorda quanto sia importante continuare a sognare, tra utopia e mistero, realtà e immaginazione. I concerti saranno aperti da Bif, cantautore salernitano, delicato ma di impatto, di intimità e ritmi che trasportano lontano; seguiranno i Tonno, col loro sound lo-fi psichedelico che si esprime sia nella loro musica, sia nei loro disegni, creando una continuità artistica che parla diversi linguaggi; ci sarà poi Mazzariello, uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano. Concluderà la serata la Jam Session a cura di Flavio Abate e Antonio Saporito. Il terzo giorno, main artist della serata saranno i BNKR44, sette ragazzi, a metà tra collettivo e boy band, con uno stile urban-pop e un’insana voglia di sperimentare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri. I concerti saranno aperti dai Giovedì, cinque ragazzi romani dalle melodie delicate e dalle parole profonde; seguirà Tripolare, giovane cantautore, musicista e produttore che riesce a rendere la musica fluida e senza alcun tipo di barriera. Concluderà la serata il Dj Set a cura di Indiemen, un collettivo di Dj e promoter dai suoni rock, indie, punk, disco e rap. Sul secondo palco, tantissimi talenti emergenti: Ferix il 25 Agosto; Susanna Reppucci e Milena Gaudioso il 26 Agosto; Nat4, Iosonorama e Austin il 27 Agosto.

#SOTTOCHITENECORE: LA TEMATICA E L’EVENTO INAUGURALE



La tematica di quest’anno riprende l’idea di creare un grande abbraccio tra le generazioni e le diversità storiche, culturali e sociali. Un incontro di singoli che si sostengono e si completano come le colonne portanti di un edificio. Non a caso, il simbolo di questo Festival sono le colonne del centro storico di Salerno, custodi silenziose di una storia millenaria in cui passato e presente si intrecciano come fossero delle persone, scaldandosi in un abbraccio senza tempo. Nel visual di quest’anno, l’abbraccio si svela attraverso i vividi colori delle heat map, mappe di calore che mostrano i segreti della distribuzione termica. Abbracciarsi è come guardarsi dentro, trovare nel contatto umano la risposta ad ogni paura; è sentire sotto pelle il richiamo all’unione e in questo trovare la forza e il coraggio di non darsi mai per vinti. “Vivere è resistenza, sotto chi tene core”, è il motto preso in prestito dal gruppo napoletano La Maschera, ospite della scorsa edizione del Festival: è nel coraggio di chi si unisce agli altri e nella forza di questa unione che risiede la vera grandezza.

Proprio la tematica sarà al centro dell’evento inaugurale del Festival, che avrà luogo il 25 Agosto alle ore 18, all’interno del Teatro Ghirelli. Per rappresentare le mille sfaccettature dell’abbraccio, verrà presentata una sfilata realizzata da Ref-project, progetto sperimentale nato grazie alla collaborazione con Limen: la collezione sarà interamente basata sul riciclo di capi e si ispirerà, in maniera del tutto originale, al Quinto Canto dell’Inferno dantesco; attraverso una suggestiva performance, verrà fusa la classica sfilata in passerella con un’esibizione teatrale e la proiezione di un fashion film legato al tema della collezione. Ci sarà, inoltre, la partecipazione straordinaria di Roberto Colella, frontman de “La Maschera”, che con la forza delle parole e di una chitarra parlerà più approfonditamente delle tematiche del Festival.

ARTE & SOSTENIBILITÀ

Limen da sempre invita i ragazzi a lasciarsi trasportare dal proprio estro creativo attraverso il recupero e la valorizzazione di materiali che spesso vengono considerati da buttare, al fine di creare pezzi di design unici e sostenibili. “La vita di un oggetto non finisce finché c’è una mente creativa pronta a prendersene cura”: questa è la visione di “Remadesign”, progetto di design che, mediante l’arte, si fa promotore di una tematica sociale di massima importanza, l’ecosostenibilità, dando vita a numerose istallazioni durante l’Evento. Inoltre, il Festival avrà il piacere di ospitare artisti che mostreranno le loro opere attraverso linguaggi differenti: un viaggio tra fotografia, illustrazioni, scultura, oggettistica e stampe in esposizione permanente per tutta la tre giorni, dalle ore 17.30. In programma anche una mostra tematica in cui giovani artisti provenienti da tutta la Campania presenteranno opere create ad hoc per il tema di quest’anno: i visitatori avranno l'opportunità di vivere un'esperienza coinvolgente e intima, che li spingerà a riflettere sull'importanza profonda del gesto dell’abbraccio nelle dinamiche delle relazioni umane.

LIMEN POINT: LIBRI, POESIA, TEATRO

Limen è lieto di condividere, anche durante i giorni del Festival, l'entusiasmante percorso intrapreso nell'arco dell'anno che ha portato alla formazione di diversi club tematici, quali il Club di Poesia, il Club di Teatro e il Club del Libro.

Il primo Club proporrà la mostra sensoriale “Poesia a tutti i sensi”, un viaggio nella profondità dell'espressione artistica in cui le poesie prenderanno vita grazie all’interazione con i cinque sensi umani. Il secondo Club farà immergere gli spettatori nell'autenticità di un'epoca passata, indossando i panni di personaggi storici, figure di spicco che hanno scritto la storia di Salerno, celebrandone il patrimonio storico e la cultura attraverso l'arte del teatro; oltre a quelli tradizionalmente presenti al Festival, entrano nel pantheon quest'anno i leggendari due fratelli di Vietri sul Mare e Mariotto e Ganozza, i Romeo e Giulietta nati dalla penna di Masuccio Salernitano, protagonisti di una mostra dedicata. Per quanto riguarda gli appassionati di lettura, dopo il notevole successo riscosso dall'evento “All You Can Read” di maggio alla Stazione Marittima di Salerno, l’affascinante iniziativa farà il suo ritorno durante i tre giorni di Festival, apartire dalle ore 17.30 fino ad esaurimento scorte. Ci si potrà immergere nella vasta selezione di volumi raccolti e sarà una grande opportunità per portare liberamente a casa tutti i libri che si desiderano.

Il Festival sarà anche l’occasione per conoscere Shell See, progetto di riscoperta del territorio nato in partnership con Limen.

I vari club puntano a stimolare la fantasia e il processo creativo di ognuno, lasciando ampio margine alla sperimentazione e alla scoperta di nuovi orizzonti. L'obiettivo sotteso è quello di favorire un approccio fresco e dinamico, mirato a far avvicinare sempre più giovani alla cultura in tutte le sue sfaccettature. Per questo motivo uno stand apposito, oltre a fungere da infopoint e guida dettagliata di tutte le attività proposte all'interno dell'evento, sarà il punto focale per apprezzare l’essenza e il lavoro dei ragazzi di Limen.

LIMEN E LA RETE DI ASSOCIAZIONI E REALTÀ

Uno dei pilastri portanti dell'identità di Limen risiede nella creazione di una trama di connessioni solida e proficua con altre associazioni e realtà culturali del territorio. Questa rete costituisce il cuore della missione, basata sulla convinzione che la collaborazione e lo scambio di idee siano essenziali per la creazione di un ambiente sinergico e per la nascita di nuove iniziative culturali. Come ponte di collegamento tra le diverse realtà presenti al Limen Salerno Festival 2023, il “Gioco delle Associazioni”, tra l'online (attraverso la piattaforma VeniVerso) e il Parco dell'Irno, intratterrà i visitatori con sfide stimolanti volte a scoprire il vero significato dell'abbraccio e dell'associazionismo. Le collaborazioni di Limen riempiranno anche un’area chill, tra divertimento e relax, con molteplici attività, tra cui giochi da tavola e balli di swing.

? INFO UTILI

Disponibili i biglietti su www.go2.it e su www.ticketone.it, sia per le singole serate che per l’abbonamento. È possibile effettuare l’acquisto anche attraverso 18app – Bonus Cultura. I biglietti saranno disponibili anche in loco al botteghino (apertura cancelli alle ore 17.30).

La conferenza stampa di presentazione del Festival si terrà martedì 22 Agosto 2023, alle 10.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, Salerno.

Parteciperanno gli Organizzatori, i Partner, le Istituzioni, la Stampa.