Musica, Luigi Strangis incontra i fans al Maximall di Pontecagnano

Appuntamento con la musica al centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano. Mercoledì 19 ottobre, a partire dalle 18, il vincitore di Amici, Luigi Strangis, sarà in piazza Maximall per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo ultimo album “Voglio la gonna”.

L'evento

Il firmacopie è stato organizzato in collaborazione con Mondadori Book Store. Per ricevere il pass sarà necessario essere in possesso dell'album.