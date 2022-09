Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Mediterraneo Video Festival è un festival di cinema documentario giunto quest'anno alla sua venticinquesima edizione. Sono 13 i film in concorso in questa edizione, tra lungometraggi e cortometraggi, che si contenderanno il titolo come miglior documentario. Oltre al cinema vi saranno eventi musicali, artistici e letterari. Il festival si tiene dal 7 all'11 settembre in varie location del Cilento.

Sarà una grande edizione, piena di interessanti novità, ma con la collaudata formula del viaggio fra i borghi: quest'anno faremo tappa a Stella Cilento, Mandia, Terradura e ovviamente ad Ascea, a Palazzo De Dominicis-Ricci.



Ulteriori info sul sito ufficiale https://www.medvideofestival.net/ e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/mediterraneovideofestival