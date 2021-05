Mercoledì di Palazzo Innovazione: il nuovo ospite è Lorenzo Dell'Uva

Mercoledì 26 maggio, alle 17, per il ciclo di appuntamenti “I Mercoledì del Palazzo”, in collaborazione con Virvelle, Palazzo Innovazione incontra Lorenzo dell’Uva, giornalista, runner, fotografo, imprenditore, startupper e viaggiatore, protagonista del talk “La corsa infinita: come vincere la sfida con se stessi ed essere felici” che porta con sè il valore della sua testimonianza.

I dettagli

In diretta dal salotto salernitano al Complesso Monumentale di Santa Sofia, in compagnia di Francesco Pannullo, Lorenzo ci racconterà di com’è nata la sua passione per la corsa e per la maratona, e di quanto i fallimenti, spesso considerati nemici da evitare, lo abbiano invece aiutato e stimolato ancor di più nella crescita personale e nel raggiungimento dei suoi obiettivi di vita. "La corsa infinita" è il suo primo libro, in cui ha voluto spiegare a tutti i livelli una delle maratone più famose del mondo, a partire dalla descrizione - miglio per miglio - della gara, con il supporto delle testimonianze di atleti famosi come Alex Zanardi, Linus, Franca Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della strategia di gara di Fulvio Massini. Ci parlerà, inoltre, dei suoi progetti, dell’amore per la Grande Mela e dello sport inteso come sfida con se stessi. Durante l’intervista ci faranno da sfondo alcune delle raccolte fotografiche spettacolari che Dell’Uva ha scattato durante i suoi viaggi ed esperienze formative intorno al mondo. Nato a Napoli nel 1974, da qualche anno si è trasferito a Bologna, dove continua ad occuparsi di informatica e comunicazione. È socio fondatore di Intermedia mmh, un’agenzia di comunicazione specializzata nel mondo dei new media e nella realizzazione di prodotti per l’infanzia; dal luglio 2007 è impegnato nello sviluppo, insieme ad un nutrito team di amici e collaboratori, di www.mypage.it, il primo sito web 2.0 in Italia dedicato ai bambini. Appassionato di fotografia e viaggi, da sempre ha cercato, e cerca tutt’oggi, di conoscere il Nord ed il Sud del globo terrestre. Si è trovato, così, ad immortalare il ghiacciaio Vatnajökull in Islanda, Il Guggenheim di New York, la magnificenza del Machu Pichu e le township di Capetown. Il suo primo progetto fotografico organico si chiama Bambinidafrica ed è una raccolta di oltre 170 scatti effettuati nel corso di alcuni viaggi in Sud Africa, Swaziland, Lesotho, Niger, Mali, Burkina Faso e Senegal. Nel 2008 ha scoperto prima la corsa, poi la maratona, totalmente per caso ma, da allora, non l’ha mai più mollata. Al momento ha percorso la TCS NYC Marathon sette volte e, ovviamente, sogna di entrare a far parte dei "15+ Marathoners". Il prossimo appuntamento andrà in onda mercoledì 9 giugno, sui canali social di Palazzo Innovazione. La partecipazione all’evento (iscrizione consigliata) è gratuita e aperta a tutti. Per seguire la diretta: https://www.facebook.com/Palazzoinnovazione/posts/780504455995141