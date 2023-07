"Miss sud", il beauty contest del Mezzogiorno fa tappa a Baronissi

Seconda tappa dell’edizione 2023 di Miss Sud, 14esima edizione del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile.

La tappa

L’appuntamento è per domenica, 16 luglio alle 21.30, a Baronissi presso l’Anfiteatro Comunale Pino Daniele. A “veicolare” il traffico delle miss in gara sarà nuovamente la showgirl Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo che, proprio con un concorso di bellezza ha iniziato la sua carriera. Gli sketch comici sono affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo. Spazio anche per la musica con il cantautore Michele Pecora.