Tutto pronto per l’ultima passerella dell’edizione 2023 di Miss Sud, il beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile. L'appuntamento con la finale nazionale è per domenica 10 settembre in Corso XX settembre a Roccadaspide. Madrina del gran gala di moda e spettacolo sarà Stefania Orlando.

La madrina

Tornata in auge con la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021, la conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice, ha debuttato negli anni ‘90 come valletta, riscuotendo tanta popolarità in Rai conducendo diversi programmi, fra cui “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto”. Stefania Orlando non sarà l’unico volto noto nel parterre degli ospiti: con lei anche gli attori Luca Capuano e Danilo Brugia, che in passato hanno condiviso il successo della soap Centrovetrine. A condurre sempre Sofia Bruscoli, mentre gli intrattenimenti live spetteranno agli artisti Angelica Parisi, Ines Rodriguez e Ottavio Buonomo. In giuria siedono: l’attore e regista Christian Marazziti, Giovanni Sciarrillo di Al Pacio Offcial Lookmaker, Giuseppe Montemurno della Giò Monte Models Milano e lo stilista dei vip Mimmo Tuccillo.