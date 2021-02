Mostra antoniana a Cava e apertura straordinaria del convento: arte e fede

E' stata allestita in occasione dell'ottavo Centenario dell'arrivo di Sant'Antonio in Italia (1221 - 2021). Contiene immagini di Sant'Antonio nell'arte e nella devozione: a mezzo busto, con Gesù Bambino

Mostra Antoniana a Cava de' Tirreni e apertura straordinaria del convento che la ospiterà. Lo annuncia il gruppo GiFra Cava de' Tirreni, attraverso la propria pagina Facebook.

I dettagli

La mostra antoniana, che sarà inaugurata sabato 13 febbraio, è stata allestita in occasione dell'ottavo Centenario dell'arrivo di Sant'Antonio in Italia (1221 - 2021). Contiene immagini di Sant'Antonio nell'arte e nella devozione: a mezzo busto, con Gesù Bambino. L'apertura straordinaria (la prima di due) del Convento San Francesco e Sant'Antonio avverrà il 13 febbraio. La seconda è in programma venerdì 19 febbraio. Saranno fruibili, per l'occasione, anche il presepe monumentale e la biblioteca antica. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3495079345. La visita guidata sarà effettuata dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Il numero consentito per gli ingressi sarà contingentato, nel rispetto delle norme anti-Covid.