"Il ritmo delle attese": è tutto pronto per la mostra personale di Pierpaolo Lista

Sarà l'artista Pierpaolo Lista ad inaugurare il primo appuntamento di “Dove fioriscono i limoni – Un invito al viaggio tra arte e natura”, progetto di Nicola Palma e Simona Tafuri a cura di Stefania Zuliani. Sabato 18 settembre alle 18.00 si terrà il vernissage presso gli spazi dell'agriturismo Sopra il limoneto a Cetara. A fare da cornice al vernissage un aperitivo con i prodotti tipici dell'agriturismo e un dj set. E' necessario il green pass. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino al 10 novembre, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

I dettagli

Il progetto. “Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?/ Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro, /Una brezza lieve dal cielo azzurro spira/, Il mirto è immobile, alto l’alloro!/ Lo conosci tu?”. Con questi versi J. W. Goethe nelle pagine del Wilhelm Meister apriva un canto pieno di luce, incantato di nostalgie senza nome, dedicato al paesaggio italiano. Un paesaggio fatto di natura felice e di arte sapiente che Goethe aveva conosciuto nel suo viaggio in Italia e che ancora oggi continua a sollecitare i pensieri e le pratiche dell’arte. Un paesaggio di fragile equilibrio che richiede attenzione e, soprattutto, gesti di cura che ne conservino innanzitutto la vitalità, la capacità di rinnovarsi senza rinunciare al proprio passato. Ed è in questa prospettiva che Simona Tafuri e Nicola Palma hanno scelto di aprire ai linguaggi e alle sensibilità dell’arte contemporanea il loro agriturismo che domina punta Fuenti, nel primo tratto della Costiera Amalfitana – scrive Stefania Zuliani - Sopra il limoneto, che da qualche anno offre accoglienza a chi vuole godere non soltanto del mare ma anche degli antichi giardini di Cetara, è infatti protagonista di un progetto artistico che a partire da quest’anno coinvolgerà artisti e curatori in un dialogo con il paesaggio della costiera, con i colori, i suoni, gli odori e le temperature di un luogo molto celebrato ma forse poco conosciuto nelle sue pieghe più intime e private . Per questo motivo, ogni anno un artista sarà invitato all’agriturismo per un periodo di residenza da cui muovere per la creazione di opere, temporanee o permanenti, che abitino gli spazi Sopra il limoneto”. Ad inaugurare il progetto sarà Pierpaolo Lista con una mostra che attraverso media differenti cattura e interpreta lo spirito del luogo, a lui da tempo familiare per consolidata amicizia. Le opere, alle quali l’artista ha lavorato negli ultimi mesi in un processo di progressivo scambio con il contesto e nel confronto con la curatrice Stefania Zuliani, interpretano con libertà il profilo paesaggistico ed antropologico dell’agriturismo, proponendosi come elementi di riflessione e di sospensione che, interrompendo la continuità dello spazio, ne potenziano l’esperienza aprendo a nuove, impreviste prospettive di visione. Negli spazi all'aperto dell'agriturismo affacciato sul mare della costiera amalfitana, si potranno ammirare tre interventi: Controvento, Verso l'alto e Sogni sospesi.