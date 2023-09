Giornata del Patrimonio, al Museo di Pontecagnano due giorni di iniziative

Sabato 23 e Domenica 24 settembre il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2023 (#GEP2023) con un ricco programma di attività per grandi e piccini in linea con il tema scelto quest’anno a livello internazionale - “Patrimonio in Vita” – e che, come di consueto, prevede per la serata del sabato l’apertura al pubblico fino alle 22.30 con ingresso simbolico a 1 euro, a cui si aggiunge il contributo di 1 euro per il patrimonio culturale danneggiato dalla recente alluvione. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano – Assessorato alla Cultura e l’Associazione Avalon.

Sabato 23 settembre, ore 17.00-19.00: Laboratorio didattico

La giornata di sabato pomeriggio sarà dedicata all’intrattenimento e al gioco divertente e istruttivo. I piccoli visitatori, infatti, potranno dedicarsi al laboratorio didattico, a cura dell’associazione Avalon, “Gioco e Storytelling al MAP”, incentrato sull'esperienza del gioco come strumento di racconto, socializzazione e apprendimento. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire un nuovo modo di intendere i laboratori per ragazzi e avranno un'occasione unica per costruire, sperimentare e inventare le proprie storie.

La prenotazione del laboratorio è obbligatoria. Per prenotare e per tutte le informazioni inerenti i laboratori telefonare al n. 345 2612207 (Associazione Avalon ).

Sabato 23 settembre, ore 19.30 – 22.30: Apertura serale con visita guidata (ore 21.00) alla mostra “Per terra e per mare”.

In occasione dell’evento serale delle Giornate europee del Patrimonio 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano propone ai visitatori la possibilità di prendere parte alle ore 21.00 alla visita guidata alla mostra temporanea “Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione”, accompagnati dalla direttrice del Museo. L’esposizione temporanea ricostruisce la storia di #Pontecagnano, l’insediamento etrusco più a sud d’Italia, dal IX al III secolo a.C., attraverso la mobilità di uomini e donne, la circolazione di oggetti, la peculiarità di produzioni artigianali e la condivisione di modelli di comportamento e di ideologie. Il racconto delle tematiche è anche di tipo immersivo, attraverso l’uso di tecnologie digitali in uno spazio appositamente allestito.

La prenotazione della visita guidata è consigliata da effettuare telefonando al n. 089/848181 .

Ingresso serale a partire dalle 19.30 al costo simbolico di 1 euro ( + 1 euro per il patrimonio culturale nelle aree alluvionate)

Domenica 24 settembre, ore 10.30 – 13 Laboratorio didattico

Le Giornate europee del Patrimonio proseguiranno la domenica mattina con il laboratorio “Fumetti al MAP”. Il laboratorio, a cura dell’Associazione Avalon, si concentra sulle tecniche di disegno e illustrazione, consentendo ai partecipanti di esplorare varie tecniche artistiche, acquisire competenze nel disegno di figure, paesaggi e oggetti, e sviluppare uno stile artistico personale. I partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare con diversi mezzi artistici, come matite, pennelli, acquerelli e pastelli, per creare opere d'arte uniche ed espressive.

La prenotazione del laboratorio è obbligatoria. Per prenotare e per tutte le informazioni inerenti i laboratori telefonare al n. 345 2612207 (Associazione Avalon ).

Nelle giornate del 23 e 24 settembre, nel corso delle iniziative diurne e pomeridiane, le modalità di accesso e il biglietto di ingresso al Museo restano invariati.

L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni.

Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 5 euro, ridotto 2 euro, fatte salve le gratuità e le agevolazioni previste dalla normativa del MiC (https://cultura.gov.it/ agevolazioni).

Resta prorogato fino al 15 dicembre 2023 l’aumento di 1 euro del costo del biglietto di ingresso nei musei e nei luoghi della cultura statali (D.L. 1 giugno 2023 n.61 e successive modifiche) come contributo per sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico e culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna e Marche.

L’apertura straordinaria serale di sabato 23 avrà il costo simbolico di 1 euro (a cui si aggiunge il contributo, anch’esso di 1 euro, di cui sopra).