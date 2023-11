"MusicAccanto": gran finale con il concerto "Sicignano in musica"

Si conclude con il concerto “Sicignano in Musica” la rassegna del 2023 di MusicAccanto, progetto ideato dalla Fondazione di comunità salernitana, che

devolverà l’incasso al fondo per le attività giovanili. È proprio sui giovani talenti del territorio che il direttore artistico Matteo Saggese punta l’accento. I musicisti si esibiranno sul palco della sala comunale polivalente di Zuppino. L’evento, organizzato in collaborazione con LaCausaEffetto, Alburnus, e il patrocinio del Comune di Sicignano degli Alburni, sarà un racconto in musica eseguito da Francesco Doto (musica classica napoletana), la coppia Carmine Rosolia e Lau Fortino (musica classica) e Marianna Ricciardi e Vito Pierro (musica popolare).

Un ospite d’eccezione, il maestro Mauro Di Domenico che esprime con la sua chitarra dallo stile singolare, la storia e gli incontri di tradizioni musicali differenti. “Il futuro della musica e di Sicignano degli Alburni è nei giovani - ci tiene a precisare il direttore artistico - è a loro che dobbiamo far spazio e a cui dobbiamo lasciare

una buona eredità”.