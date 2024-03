Il musical "Passion opera pop" nella chiesa di Gesù Risorto (Parco Arbostella)

Passion Opera Pop immagina gli ultimi giorni di Yeshua attraverso gli occhi di coloro che hanno fatto esperienza del suo cammino terreno. E’ il racconto di un uomo attraverso la devozione e l’ingenuità di Pietro, il totale abbandono di Maria, la sorpresa di Veronica, l’indolenza di Pilato, l’amore di Maria Maddalena, il tormento di Yudah. E’ una Voce che ci fa da guida in questo viaggio, una voce femminile che è La Voce per antonomasia, quella che guida la speranza, quella che parla a Yeshua, ma anche ad ognuno di noi.

Passion Opera Pop sottolinea l’umanità e la fisicità di un viaggio eccezionale che lo spettatore compie insieme a chi è in scena, immedesimandosi completamente in un’atmosfera senza tempo. Infatti, lo spettacolo non intende essere una ricostruzione fedele dei fatti evengelici, ma piuttosto una suggestione, allo stesso tempo una carezza e una scossa all’anima.

In questa chiave, classici della musica pop e rock prendono un’altra forma, trasformandosi nelle parole e nelle azioni dei personaggi, ma restando allo stesso tempo tesoro prezioso dei ricordi di chi guarda e ascolta.

Regalatevi questa esperienza, spegnete i cellulari e preparatevi per questo viaggio.

Vi aspettiamo sabato 16 marzo alle ore 20.30 presso la Chiesa di Gesù Risorto (Parco Arbostella).

Cast:

Yeshua: Marco Abate

Yudah: Guido Mastroianni

Maria: Serena Rispoli

Maria Maddalena: Annalaura Cardamone

Pietro: Alfredo Marraffa

Veronica: Laura Vigorito

Pilato: Ciro Marraffa

La Voce: Lucia Pappalardo

Corpo di Ballo: Laura D’Amore, Rosaria Longobardi, Amira Giglio

Coreografie: Serena D’Amore

Supervisione Musicale: Ciro Marraffa



Gallery







Ideazione e Regia: Guido Mastroianni