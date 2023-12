Agropoli, la Casa di Babbo Natale ed il Giardino Incantato: il programma completo

Ad Agropoli, dal 1°Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024, il Parco comunale si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale. Location ideale per garanire tutti i servizi ai visitatori, come ampi parcheggi e servizio navete con trenini natalizi. All’interno del villaggio si potranno ammirare i Mercatini di Natale con

l’aria dedicata al food, godersi la pista di pattinaggio sul ghiaccio completamente ecologica, divertirsi nell’area giochi per bambini e sopratuto visitare la Casa in legno di Babbo Natale una delle più grandi d’Italia.

Quest’iniziativa è molto conosciuta in Italia anche per il Babbo Natale presente all’interno dell’evento, infatti nel 2021, è stato selezionato, da una piataforma internazionale (Cameo), come il Babbo Natale d’Italia, proprio per la sua somiglianza al vero Santa Claus. L’anno scorso fu scelto anche dal noto presentatore

Amadeus per la puntata del 25 dicembre dei “Soliti Ignoti”.

L’intero villaggio sarà Green, infatti tute le casete in legno saranno alimentate da pannelli fotovoltaici, sarà posizionata la “Clinica dei Giocatoli” dove i visitatori potranno consegnare i propri giocatoli danneggiati, per riciclarli, e ricevere un omaggio dall’organizzazione. Novità di quest’anno sarà la presenza delle Luci di

Natale all’interno del parco, realizzate dagli artisti cartapestai della cità di Agropoli, riciclando il ferro utilizzato per il famoso carnevale agropolese e trasformando alcuni carri allegorici in vere e proprie luminarie. Insomma, un evento che garantirà divertimento alle famiglie, lanciando messaggi sostenibili per i

bambini. Anche la scelta degli Elfi, all’interno della casa di Babbo Natale sarà effetuata con atenzione, infatti, i bambini saranno accompagnati da esperti qualificati per l’interazione con i minori.

Per avere più informazioni cliccate sul sito www.laveracasadibabbonatale.it