Il Natale entra nel vivo ad Amalfi: tutti gli eventi in programma

Babbo Natale si trasferisce nella sua casetta di marzapane vista mare in Costa d’Amalfi, fra elfi ballerini e gnomi cantastorie, laboratori creativi, spettacoli teatrali e tante esilaranti sorprese per rendere ancora più magico il Natale per grandi e piccini. L'appuntamento è ad Amalfi a partire dal 20 dicembre presso il Parco Pineta.

Il programma

“Il Villaggio di Babbo Natale regalerà felicità e sorrisi – sottolinea l’Assessore all’Infanzia, Francesca Gargano – ‘Imparare giocando’: è questo l’obiettivo finale del cartellone pensato per i più piccoli. Sorprenderli, leggere l’emozione nei loro occhi, stimolare la loro curiosità e la fantasia attraverso i laboratori creativi". “Il Villaggio di Natale sarà aperto tutti i giorni, fino ad arrivare alla Vigilia del 24 dicembre con un meraviglioso spettacolo di prosa e musica pensato appositamente per i nostri bambini e le loro famiglie" aggiunge l’assessore agli Eventi, Enza Cobalto.

Il cartellone

Il programma degli eventi proseguirà venerdì 23 Dicembre alle ore 11:30, in Località Castello a Pogerola, con lo spettacolo itinerante “InCantabosco - Le leggende del Natale”: un percorso immersivo fra fiabe, leggende e natura, durante il quale si vivrà una coinvolgente avventura: aiutare gli elfi del bosco a salvare le tradizioni del Natale, risolvendo indovinelli, una caccia al tesoro e tante altre attività da svolgere in compagnia, tra musica, giochi e canti, a cura della Compagnia Citrea. Il 24 Dicembre, invece, spazio allo spettacolo “Rudolph dal naso rosso”, la storia della più celebre fra le renne e dei suoi fantastici amici, in compagnia del Grande Elfo e della regina Tormentilla. La pièce teatrale, a cura della Compagnia Citrea, si terrà alle ore 11:00 e alle ore 12:30 al Parco Pineta, tra le attrazioni del Villaggio di Natale. Martedì 27 Dicembre presso la Chiesa di San Pietro a Tovere, alle ore 11, è in programma lo spettacolo per bambini e ragazzi a cura della Compagnia Citrea, “Al Castello di Arendelle”, con i protagonisti del celebre film Frozen, Elsa, Anna, Olaf e Kristoff. Il 30 dicembre, alle ore 11 in piazza della Bussola, laboratorio creativo per bambini e ragazzi “Gli strumenti del Capodanno Folk Amalfitano”. A chiudere il cartellone, giovedì 5 gennaio, il laboratorio creativo per realizzare la propria calza fatta a mano (dalle 11) e lo show "La bottega della Befana" (alle 18).