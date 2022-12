Natale tra arte e musica a San Giovanni a Piro: il programma

Natale tra arte e musica a San Giovanni a Piro: il 18 dicembre presso le ex scuole elementari, si terrà il mercatino dalle 16 alle 19, mentre il 23 dicembre in programma animazione e Babbo Natale per divertire i piccini. Ancora, il 28 dicembre alle ore 16 in via Gaza, il presepe vivente e il 30 dicembre un musical, alle ore 20.30. Infine, il 2 gennaio, la tombola a partire dalle 16, sempre all'ex scuole elementari. Tanta curiosità.