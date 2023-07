Notte Bianca a Marina di Camerota: artisti di strada, dj-set, sfilate, mercatini e concerti

Marina di Camerota si prepara a vivere una serata indimenticabile con l'attesissima Notte Bianca in programma per domani (venerdì 28 luglio). Un evento straordinario che promette di regalare una festa coinvolgente e spettacolare grazie a una serie di attività che coinvolgeranno diverse zone del paese, offrendo un'esperienza unica ai turisti e agli abitanti della zona. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Camerota in collaborazione con l'ufficio turistico "La Perla del Cilento", è parte integrante del calendario degli eventi "Estate inCamerota", che mira a promuovere le bellezze e la vivacità della regione. Con l'entusiasmo di residenti e visitatori, la serata prenderà il via alle ore 19 in via Bolivar con una suggestiva sfilata di moda curata dai talentuosi Michele Cusati e Mauro Lamanna. I mercatini dell'artigianato, che faranno da cornice all'evento, accoglieranno i visitatori con una vasta gamma di prodotti creativi e unici, permettendo di scoprire il meglio dell'artigianato locale.

L'evento

A partire dalle ore 21.30, la piazza San Domenico diventerà il palcoscenico di uno spettacolo magico con l'Anima Leggera Duo, un concerto di musica dal vivo che incanterà il pubblico con le sue melodie coinvolgenti. Allo stesso orario, nei pressi di Taro - Corner Beer in via Bolivar, avrà luogo un imperdibile dj-set curato da dj Domenico Ingenito e Alessandro Russo, che farà ballare e divertire tutti i presenti. Ma la Notte Bianca non si ferma qui: alle 22, la zona Sirene prenderà vita con il concerto del trio latino americano Los Reales, regalando ritmi coinvolgenti e travolgenti. Nel frattempo, gli artisti di strada si esibiranno tra la folla di turisti che affollerà il porto e il lungomare di Marina di Camerota, creando un'atmosfera di festa e allegria, unendo colori e talento in un perfetto connubio di arte e intrattenimento. Il porto, cuore pulsante della località, sarà anche protagonista della manifestazione 'Gusto Italia in tour', una straordinaria vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane. I vari produttori con i loro stands esporranno e offriranno i loro prodotti Made in Italy, permettendo ai visitatori di assaporare le delizie culinarie di ogni Regione dello Stivale.



Per i giovani e gli amanti della movida, alle 23.30, sarà il momento del dj-set tra il bar Bella Marina e La Marticana, dove il talentuoso dj Leo-Lex di Papillon Events farà scatenare la folla con una selezione di brani coinvolgenti, trasformando la notte in una festa senza fine. In occasione della Notte Bianca, i negozi di Marina di Camerota resteranno straordinariamente aperti oltre la mezzanotte, permettendo ai visitatori di esplorare le eccellenze locali e fare acquisti in un'atmosfera vivace e unica, all'insegna dell'autenticità e dell'accoglienza tipica di questa splendida località. “Questa Notte Bianca promette di essere un evento memorabile e coinvolgente, offrendo a turisti e abitanti di Marina di Camerota un'esperienza indimenticabile. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata straordinaria e a unirsi a noi per festeggiare l'estate in modo spettacolare” fanno sapere dall'organizzazione. La Notte Bianca a Marina di Camerota si prospetta quindi come un'occasione imperdibile per immergersi nella magica atmosfera di questa incantevole località, tra arte, musica, sapori e tanta allegria. Preparatevi a vivere una serata speciale che resterà nel cuore di tutti i partecipanti, tra emozioni e divertimento, in una cornice unica e suggestiva.