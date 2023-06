Alla scoperta della bellezza: notte bianca al museo archeologico di Nocera Inferiore

Per la festività di Sant'Antonio di Padova, il Convento di Sant'Antonio di Nocera Inferiore, in sinergia con la Provincia di Salerno, nell'arco dei tre giorni di festeggiamenti, aprirà al pubblico il Museo Archeologico Provinciale dell'Agro nocerino per la serata dell'11 giugno, dalle 20 alle 24.

Le visite

Ad accompagnare i visitatori il Ctg Noukrìa, guide d'eccezione attraverso gli oltre duemila anni di storia, arte e cultura racchiusi nel polo museale. Un viaggio che dagli Osci, passa tra epoca romana, tardoantico, medioevo e rinascimento.

Vi saranno tre turni di visite guidate (20:00-21:00 / 21:20-22:20 / 22:40-23:40).

L'ingresso è gratuito, ma è consigliabile la prenotazione, in quanto il numero massimo di visitatori sarà di 30 unità per turno (compresi i minori).

Per prenotare contattate via WhatsApp i numeri 3891468529 e 3519505343, oppure tramite la mail ctgnoukria2021@gmail.com o sulle chat dei canali social.