Tre giorni all’insegna dell’eccellenza a tavola, da momenti di confronto sull’Agroalimentare e sulla Ricerca, da masterclass e musica dal vivo. Tutto questo è "La notte del Rosso", la rassegna promossa dal gruppo giovani dell’Associazione AgroAzzurri.

Il percorso enogastronomico

Gli assaggi di territorio saranno parte emozionale di un percorso food che ha nel connubio pomodoro-vino la componente principale, accompagnato dal tasting di carne alla brace, caciocavallo impiccato, dolci, area distillati e tanto altro ancora. Tra i main partner, la brigata dell’Istituto Alberghiero S.Caterina da Siena-Amendola di Salerno: mani giovani e laboriose che avranno modo di approcciarsi alla storica tradizione di un territorio come quello di Castel San Giorgio e, più in esteso, dell’Agro. Nel rosso coast-to-coast un posto di rilievo lo occupa l’AIS che, con i suoi sommelier e le oltre 60 cantine presenti, accompagneranno il cammino food degli ospiti alternando degustazioni e momenti formativi con le masterclass. Accanto al food, previsti due momenti di riflessione e confronto sulle potenzialità dell’Agroalimentare e sul valore della Ricerca. Spiccano, in tal senso, presenza qualificate anche di respiro nazionale, come Ettore Prandini della Coldiretti e Monica Ramaioli della Fondazione Veronesi. Accanto a loro, la presenza qualificata dell’ANICAV con Marco Serafini e Presidente Gianluigi Di Leo, rispettivamente Presidente e vice Presidente, insieme a Rosanna Sellitto, Presidente del Gruppo Giovani. Focus anche sulla forza della filiera con Nicola Caputo, Assessore regionale all’Agricoltura. Spazio, infine, all’intrattenimento musicale con i live di Funk-Groove Quartet e Skizzekea band, che si esibiranno rispettivamente il 17 ed il 18 giugno.

Il programma

Venerdì 16 giugno

ore 19.30

Apertura Ufficiale Manifestazione: Degustazione Vini Campani e percorso enogastronomico Serata allietata dall’Associazione Karma Arte Cultura Teatro, con rappresentazione storica e tammurriate del ‘700 in costumi d’epoca



Sabato 17 giugno

ore 10.00

MEETING - IL POMODORO. LA FORZA DELLE SUE PROPRIETÀ

Saluti: Paola Lanzara (Sindaco di Castel San Giorgio)

Introduzione: Luigi FRUSCIANTE (Professore Emerito di genetica Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II) Interventi: Gianluigi DI LEO (Vice Presidente ANICAV); Monica RAMAIOLI (Direttore Generale Fondazione Umberto Veronesi); Rosanna SELLITTO (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori ANICAV)

Modera: Luciano PIGNATARO

ore 11.30

MEETING/2 - IL POMODORO. LA FORZA DI UNA FILIERA

Interventi: Nicola CAPUTO (Assessore Agricoltura Regione Campania); Ettore PRANDINI (Presidente Coldiretti); Marco SERAFINI (Presidente ANICAV); Gennaro VELARDO (Presidente Italia OrtoFrutta)

Modera: Giovanni DE ANGELIS

ore 18.00

Apertura Manifestazione: Degustazione Vini Campani e percorso enogastronomico

ore 18.30

Masterclass: Grandi Vini in Anfora con la partecipazione di Mario Mazzitelli, vice presidente Consorzio Vini

ore 20.30

Masterclass "Vino e Pomodoro"

ore 22.00

Animazione manifestazione a cura del gruppo musicale: Funk-Groove Quartet: Carlo Gravina (sax alto); Luca Masi (Electric Bass): - featuring: Marco De Gennaro (on electric piano).



Domenica 18 giugno

ore 18.00

Apertura Manifestazione: Degustazione Vini Campani e percorso enogastronomico

ore 18.30

Verticale Fior d'uva di Marisa Cuomo (annate 2016-2017-2018-2019), con la presenza di Andrea Ferraioli, presidente Consorzio Vini

ore 20.00

Masterclass "Abbinamento Sigaro Toscano e Gin" a cura dell'associazione Amici del Sigaro Toscano e delle Officine Alchemiche di Prisco Sammartino

ore 22.00

Animazione manifestazione a cura del gruppo musicale: SKIZZEKEA (band beat Partenopeo)

LA NOTTE DEL ROSSO, 16 > 18 GIUGNO 2023 – VILLA CALVANESE, CASTEL SAN GIORGIO (SA)