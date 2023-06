Arriva Paestum Pizza Fest: le migliori pizzerie del territorio per l'evento più atteso

Prezzo non disponibile

Pizzaioli provenienti da ogni parte d'Italia al Paestum Pizza Fest, evento promosso e organizzato da Jannelli Eventi e Erre Erre Eventi che riunirà 20 pizzerie di eccellenza, laboratori coinvolgenti e concerti live ogni sera. L'appuntamento è dal 30 giugno al 2 luglio presso il Next - Ex Tabacchificio Cafasso di Capaccio Paestum. Tanti gli appuntamenti, che spaziano da attività formative, con workshop dedicati ai bambini e laboratori coinvolgenti, a racconti di storie di successo di pizzaioli provenienti da ogni parte d'Italia. Saranno presenti anche ospiti provenienti da New York, la città simbolo della pizza di qualità negli Stati Uniti. Ad animare le tre serate del Paestum Pizza Fest ci saranno anche concerti con ospiti di fama nazionale.

L'evento

Oltre alla possibilità di gustare le pizze più buone, si potrà anche trascorrere qualche ora in musica. Ogni serata, infatti, vedrà ospite un artista diverso e nello specifico, alle 22:30, ci saranno i seguenti concerti:

30 Giugno: Tony Tammaro Live

01 Luglio: Ivan Granatino

02 Luglio: Rosario Miraggio

Queste, invece, le pizzerie che parteciperanno al Paestum Pizza Fest:

A' Puntella – Salerno

Alchimia Pizza e fritti - Salerno

Associazione Festa Antica Pizza di Giungano (Cilentum pizza) - Giungano

Boris – Capaccio Paestum

Carminuccio - Salerno

Cilentina - Battipaglia

Don Antonio 1970 - Salerno

Errico Porzio - Napoli

Giardino degli Dei - Salerno

Giagiù – Salerno

Il Papavero – Santa Maria di Castellabate

Le Grotticelle – Caggiano

Napò Sushi e Pizza – Teggiano

O' Sarracino – Nocera Inferiore

Pizzeria Del Corso – Capaccio Paestum

Anema e Sore – Capaccio Paestum

Pizza in Tramontes – Tramonti

Positano - Capaccio Paestum

San Matteo – New York City

Varnelli Pizza Bistrot & Restaurant – Pompei

Vinarte Pizza e Fuoco– Agropoli