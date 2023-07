pool & brunch party - relax in piscina, drink, buon cibo e dj set

????&?????? Party

Domenica 23 luglio

Start 12.00

Dj Set

Drink Bar



Vuoi mettere una domenica in un Resort a 5 stelle tra Solarium, Piscina con Aree idromassaggianti e Parco Giardino con DjSet dalle 12.00 alle 19.00 con tanto di Pranzo e Drink Bar a Bordo Piscina?



Scopri il Menù:

Entrée

La Caprese con Mozzarella di Bufala DOP, Pomodorini e Basilico



Primo

Le Trofie con pesto di basilico datterino confit e mandorle tostate



Secondo

Il Vitel Tonnè



Dessert

La Tagliata di Frutta Fresca



30 Euro per Persona Adulta

Ingresso in Piscina con area Solarium,Dj Set e Pranzo



PROMO SPA

Aggiungi una parentesi di relax con un percorso Spa da 90 minuti

25 Euro anzichè 30 per Persona Adulta





Gallery



Acquista lo special ticket drink a soli ?10,00 ed avrai 2 consumazioni a scelta tra i nostri cocktails durante l'happy hour