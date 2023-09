Il Premio CostieraArte 2023 a Minori: l'Accademia Auge tra Cultura e Collaborazione Comunitaria Esterni

Nel suggestivo scenario della Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più affascinanti d'Italia, si svolgerà il 3 settembre 2023 il Premio CostieraArte 2023 a Minori, un evento che vede la partecipazione di ospiti illustri, tra cui il rettore dell'Accademia Auge il Prof. Giuseppe Catapano, il direttore Dott. Cesare Cilvini e dell'istituzione con il sindaco di Minori Andrea Reale.

L'evento

La presenza del rettore dell'Accademia Auge sottolinea l'importanza di iniziative come questa, che mettono in risalto il valore dell'arte e della cultura come strumenti di crescita e identità per una comunità. La partecipazione attiva al Premio, del direttore dell'Accademia Auge mette in evidenza come l'arte sia uno strumento di espressione e riflessione essenziale per affrontare le sfide contemporanee e così facendo, incoraggia la comunità artistica a promuovere il proprio talento con passione e determinazione. Il Premio CostieraArte 2023 a Minori, dimostra quanto sia preziosa la collaborazione tra istituzioni culturali, comunità locali e artisti. Questo evento, celebra l'arte e la cultura, con i premiati M° Maurizio Mattioli, Dott. Francesco Petrillo, Dott. Roberto Serra, Dott. Fausto Fungoni, M° Giacomo Cellucci , M° Loreto Gismondi e il M° Marco Petillo con una serata tributo al grande Franco Califano “Stasera sarò Franco”. Il Premio Costieraarte 2023 a Minori si preannuncia dunque come un evento imperdibile e, grazie alla partnership con l'Accademia Auge, questa edizione promette di essere ancora più straordinaria.