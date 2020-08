Il Premio è anche Teatro con il XXII Festival Nazionale “Sele d’Oro”: ecco il programma

Lunedì 31 Agosto, alle ore 21:00, presso il Sagrato del Santuario della Madonna della Consolazione di Oliveto Citra, si apre il Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale, col patrocinio della UILT Campania e dell’Agita. Giunto alla sua XXII Edizione, il Festival rientra tra le iniziative culturali promosse dal Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. Per 5 giorni, da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre, il Festival Teatrale proporrà 5 spettacoli di 5 compagnie provenienti dall’intero territorio nazionale: Teatro dei Dioscuri di Campagna (SA), la Compagnia Grandi Manovre di Forlì, la Compagnia Teatro Mio di Vico Equense (NA), l’Ass. Culturale Lotus di Piombino (LI), l’A.P.S Tuttinsieme di Macerata.

Al termine di ogni spettacolo non mancheranno momenti di confronto e riflessione tra il pubblico, le giurie e la compagnia esibitasi attraverso il canonico dibattito sullo spettacolo messo in scena. Grande novità di questa edizione sarà la ristrutturazione della giuria che assegnerà la statuetta Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. La consueta giuria popolare, qualificata con momenti di formazione prima, durante e dopo il Festival sarà affiancata da una giuria critica formata da personalità del mondo del teatro e del giornalismo: Giulio Baffi, Presidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e giornalista de La Repubblica; Donatella Trotta, giornalista de Il Mattino; Cristina Recupito ed Emiliano Piemonte, attori, registi, operatori teatrali.

Inoltre, 3 innovativi laboratori espanderanno le attività teatrali oltre la soglia del palcoscenico: i laboratori di Accompagnamento alla visione e di ricerca teatrale InForme sonore per insegnanti, operatori e studenti iscritti alla Piattaforma del MIUR “Sofia” in collaborazione con l’Agita, Ente di formazione accreditato, e il laboratorio di Animazione teatrale per ragazzi.La parola d’ordine è sicurezza: tutte le attività, dai laboratori alla visione degli spettacoli, saranno svolte nel più rigoroso rispetto del protocollo anti diffusione SARS-COV-2 stabilito dalla Regione Campania per cinema, teatri e spettacoli dal vivo. Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina Facebook ufficiale Festival Teatrale Nazionale “Sele d’Oro” e al nuovo profilo Instagram @festivalteatrale_seledoro.

Programma degli spettacoli del XXII Festival Teatrale Nazionale “Sele d’Oro”

Lunedì 31/08 - Ore 21:00 - Sagrato Santuario Madonna della Consolazione – Località Piceglia

Kraken - Favola alla deriva di Patrick Quintal - Teatro dei Dioscuri - Campagna (SA)

Martedì 01/09 - Ore 21:00 - Auditorium comunale “S.Rufolo”

La Soglia da Michel Azama - Compagnia Grandi Manovre - Forlì

Mercoledì 02/09 - Ore 21:00 - Auditorium comunale “S.Rufolo”

Uscita di emergenza di Manlio Santanelli - Compagnia Teatro Mio - Vico Equense (NA)

Giovedì 03/09 - Ore 21:00 - Auditorium comunale “S.Rufolo”

Io sono qui di Fernando Giobbi e Chiara Migliorini - Ass. Culturale Lotus - Piombino (LI)

Venerdì 04/09 - Ore 21:00 - Auditorium comunale “S.Rufolo”

La Cenerentola Maritata di Manlio Santanelli - A.P.S Tuttinsieme - Macerata

INGRESSO GRATUITO

N.B.: È caldamente consigliata la prenotazione ai numeri 389 7883880 o 345 3923411 in modo da garantire il rispetto delle misure generali del protocollo di sicurezza anti diffusione del Covid-19.

Programma delle attività laboratoriali del XXII Festival Teatrale Nazionale “Sele d’Oro”

Dal 31/08 al 4/09 - Dalle ore 16:00 alle 19:00 - Centro di Aggregazione sottostante l'Auditorium "Sandro Rufolo"

Workshop InForme Sonore - La drammaturgia sonora dell’attore - Condotto da Cristina Recupito e Igor Canto.

Dimostrazione finale: 04/09 - Ore 21:00

DESTINATARI: Operatori teatrali, Insegnanti, Studenti.

Dal 31/08 al 4/09 - Dalle ore 19:30 alle 23:30 - Centro di Aggregazione sottostante l'Auditorium "Sandro Rufolo"

Laboratorio di Accompagnamento alla visione - Condotto da Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola.

DESTINATARI: Operatori teatrali, Insegnanti, Studenti.

Dal 31/08 al 3/09 - Dalle ore 09:30 alle 11:30 - Centro di Aggregazione sottostante l'Auditorium "Sandro Rufolo"

Laboratorio di Animazione teatrale - Condotto da Marta Clemente.

Dimostrazione finale: 03/09 - Ore 21:00

DESTINATARI: Alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Per info: 334 6577763