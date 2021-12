Presepe vivente e musica a San Marzano sul Sarno: tutti gli eventi natalizi

Il Comune di San Marzano sul Sarno ha inaugurato il programma delle iniziative natalizie. Gli eventi patrocinati dall'Ente sono iniziati con l'accensione dell'albero, installato in piazza Umberto I, dinanzi al Comune ed alla chiesa di San Biagio, patrono della città, con il tutto deliziato dal coro dei bambini dell'istituto "Giovanni Paolo II - Anna Frank" insieme al Coro della parrocchia di San Biagio, diretto dal Maestro Pietro Russo.

Gli appuntamenti

Il cartellone di eventi voluto dal Comune continuerà fino al prossimo 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Tra gli eventi in programma ci sono le rappresentazioni presepiali nei cortili di via Veneto, via Manzini e via Oberdan, il il 19 dicembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio a cura dell'associazione "Comitato San Marziano", il 22 dicembre balletto organizzato dalla scuola di danza Swanilda presso il palazzetto dello sport, il concerto di Natale il 26 dicembre a cura del coro della parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire, e il brindisi di Natale dopo la Santa Messa il 24 dicembre a cura dell'associazione "Il Cubo di Rosario Miracolo".