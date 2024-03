“Racconti di Noi Donne… Soprattutto”: l'incontro al Circolo Canottieri

Cosa significa essere donna, oggi? Cosa significa essere donna nei diversi contesti della società? “Racconti di Noi Donne… Soprattutto” è l’evento che l’Associazione “Noi Donne… Soprattutto” organizza lunedì 4 marzo, a partire dalle ore 17.30, presso il Circolo Canottieri Irno a Salerno. Un evento che ha il suo fulcro nella necessità di parlare in prima persona dell’essere donna e delle esperienze autentiche, di vita vera, che caratterizzano la contemporaneità. Accolte dalla presidente dell’Associazione Veronica Carratù, sono nove le esponenti della società civile che condivideranno le proprie esperienze, declinando attraverso i loro racconti il portato dell’essere donna nel lavoro e nella vita privata: il vicesindaco del Comune di Salerno Paky Memoli, l’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto, la consigliera alle pari opportunità della Provincia di Salerno Anna Petrone, la mediatrice culturale sanitario Dorra Rafrafi, la responsabile del centro antiviolenza “Leucosia” di Differenza Donna Michela Masucci, l’oncologa dell’Unità Operativa Complessa dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno Candida Stanzione, il delegato CONI Salerno Paola Berardino, la docente e critico d’arte Cristina Tafuri, la responsabile regionale del Centro ascolto del disagio con delega ai rapporti con gli Enti Locali Sonia Senatore.

L'incontro

"Parlare di sé, raccontarsi, non è facile, ancor meno lo è farlo pubblicamente – le parole della presidente Veronica Carratù –. Ma raccontare le proprie esperienze, i pensieri, i sentimenti e, perché no, le paure, i fallimenti, i trionfi, è un’occasione per poter delineare il variegato e immenso universo donna. “Racconti di Noi Donne… Soprattutto” vuole essere proprio questo: un momento di condivisione durante il quale alcune donne raccontano le donne nel mondo del lavoro, della politica, della cultura, dell’arte, dello sport. Donne che sfidano e hanno sfidato difficoltà, e che affrontano con dignità e coraggio la vita per farne un piccolo grande capolavoro". L’evento è organizzato dall’Associazione “Noi Donne… Soprattutto” in collaborazione con il Circolo Canottieri Irno e Palazzo Innovazione, con il patrocinio del Comune di Salerno.