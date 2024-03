"Dialoghi d'arte": alla galleria Dadart il secondo appuntamento della rassegna

La Galleria Dadart, fondata da Daniela Diodato e con la direzione artistica di Emanuele Forte, ospita, il 27 marzo alle 19, il secondo appuntamento di “Dialoghi d’arte (quando le arti dialogano tra loro)”, rassegna d’arte e letteratura curata dalla giornalista e scrittrice Anna Marchitelli.

L'evento

Durante l’esposizione delle opere di Luca Vallone, dal titolo “Sotto pelle”, in nome di un organo – il cuore – che esposto nelle sue mille forme e visioni apre il ventaglio di tutti i sentimenti, viene presentato “L’arte della felicità”, curato da Francesca Mauro e Luciano Stella, edito da Colonnese. Nel volume sono raccolte alcune delle conferenze tenute dal filosofo Aldo Masullo durante “L’Arte della Felicità – Incontri e conversazioni”. Un’irripetibile occasione di confronto tra una moltitudine assolutamente non accademica e un professore che non insegnava né teoria né storia della filosofia, ma che sviluppava riflessioni concrete con sapienza profonda e con una umanità levigata dal tempo. Conferenze che, dunque, erano bussola di vita, ascolto attento di indicazioni preziose. Una mappa per pensare e orientarsi in sé stessi e nel mondo. L’arte della felicità come l’arte di un equilibrio precario e meraviglioso che si affronta con paure e dolori, con amori e passioni. Un equilibrio che si frantuma e si ricostituisce. Con Stella, produttore cinematografico e co-fondatore di Mad Entertainment, e Mauro, psicologa e psicoterapeuta, dialogano Luca Vallone e Anna Marchitelli. Legge alcuni estratti del libro l’attore Ettore Nigro.