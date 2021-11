Rassegna “Incontri”, domani alla Sala Pasolini le coreografie di “Teatrisospesi” e “Artgarage”

Domani pomeriggio (domenica 7 novembre) saranno due le coreografie che si alterneranno sul palco della Sala Pasolini a Salerno, con inizio alle ore 18.30, per la rassegna “Incontri”, curata per la direzione artistica da Antonella Iannone ed organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Vallo della Lucania e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l'importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa.

Ad iniziare sarà la compagnia Teatrisospesi che presenterà “Orlando” concept e regia coreografica di Serena Bergamasco. Con ironia e delicatezza s’intraprenderà un viaggio seguendo le “cartografie” dell’Orlando Furioso di Ariosto, i percorsi dettati spesso dal caso, giocando, perdendosi e divertendosi nelle infinite rotte e sconfinamenti, dentro e fuori i topos ariosteschi; del resto, nell’Orlando, l'ironia, la casualità e il gioco sono sempre presenti e capaci di tessere le fila di un arazzo ricco di intrecci fra personaggi di tradizioni e culture anche diversissime tra loro. Da qui lo scambio dei ruoli, l'empatia, la componente ironica sottesa in tutto il poema. Su tutti la figura nuova per eccellenza: la donna, forse mai narrata in questo modo prima di allora, che capovolge il topos del paladino e della fragile principessa senza la platealità dell’impossibile. Seguirà la compagnia ArtGarage “Body Things Xxy. Charapter 2” che presenterà la coreografia di Macia Del Prete ispirata al racconto “Cinismo” di Sergio Bizzio e all’adattamento coreografico di Lucia Puenzo. Il lavoro rappresenta un’analisi delle fluttuazioni di genere attraverso un’introspettiva sulla realtà del genere nelle persone intersessuali. Lo spartito coreografico si snocciola attraverso una narrazione fragile e difficile incentrata sulla percezione intima e “diversa” di un soggetto non binario mediante le prime esperienze sentimentali e sessuali, tra la confusione che tutto ciò può creare e la pressione psicofisica che ess* subisce nel dover operare una scelta sul proprio corpo. Un quadro crudo di pulsioni e emozioni. Una spirale di compromessi da accettare e domande a cui trovare risposta concretamente con il corpo ma concettualmente con la mente ed il cuore.

Il prossimo appuntamento in cartellone è il 17 novembre quando al Teatro Ghirelli (ore 21.00) ci sarà in apertura Movimento Danza con “Polvere” firmato alla coreografia da Gabriella Stazio e subito dopo C&C con “A peso morto” coreografia di Carlo Massari, fotogrammi di una periferia senza tempo e identità. Caratteri, una volta protagonisti, oggi disadattati privi di una funzione sociale, comparse passive, astanti in attesa di cadere in una voragine identitaria che ne cancellerà definitivamente la memoria per dare spazio al nulla.