Riparte "Tanager" con tappe a Auletta, Polla e Sant'Arsenio: il programma

Giovedì 31 agosto torna Tanager, lungo le rive del Fiume. La seconda fase prevede 4 eventi: una serata di teatro di strada e numeri circensi a Polla e 3 concerti ad Auletta, Sant'Arsenio e di nuovo Polla. Si riparte dunque, dopo una breve pausa, giovedì 31 agosto a Polla in piazza Monsignor Antonio Forte dalle 21 spettacolo per famiglie a cura della Compagnia dei Folli che metterà in scena Fuoco.

Il programma

Venerdì 1 settembre, nella confinante Sant'Arsenio, in piazza Domenico Pica, dalle 21 ci saranno Mimmo Maglionico & Pietrarsa con ospite Giovanni Mauriello. Sabato 2 settembre ad Auletta la serata inizierà alle 20.00 presso il Palazzo Monumentale Jesus / Parco a Ruderi con un Dj Set e degustazione prodotti tipici locali. Dalle 21.30, in via Principe di Piemonte, doppio concerto di Banda Adriatica ed Elettro Mascarimirì. Si chiude domenica 3 settembre a Polla sempre in piazza monsignor Antonio Forte dalle 21.00 con l'inedito assoluto rappresentato dal concerto insieme di Foja e 99 Posse.

Tutte le date sono ad ingresso libero. La direzione artistica è di Gigi di Luca.