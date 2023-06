Grande ritorno a Castel San Giorgio per la Sagra del Baccalà (e non solo). L'appuntamento è per il 23, 24 e 25 giugno presso il centro di Comunità di Maria SS. di Costantinopoli di Aiello-Campomanfoli.

La sagra

In menu tante pietanze con il baccalà, l'immancabile cuoppo e tanti altri gustosi piatti.