Torna la festa della Ciliegia, a Bracigliano: il goloso programma

Orario non disponibile

Quando Dal 22/06/2023 al 24/06/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Bracigliano

Ritorna, dal 22 al 24 giugno, a Bracigliano. la festa della Ciliegia, tra contest, mostre, musica, spettacoli e invitanti percorsi degustativi. Il comune del salernitano, infatti, celebra la sua ciliegia Igp, con stand enogastronomici volti a promuovere i prodotti del territorio.

Il programma

Non solo ciliegie, ma anche pane, olio, vino, salumi, formaggi e miele coccoleranno i palati dei buongustai. Per l'occasione, si terrà anche il XXIV concorso nazionale Ciliegia d'Italia: non resta che leccarsi i baffi e visitare la sagra.