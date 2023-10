Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/10/2023 al 22/10/2023 Orario non disponibile

Piatti tipici a base di castagne, pietanze locale e musica popolare. Questo è la Festa della Castagna e dell'Olio di Salento. L'appuntamento è dal 19 al 23 ottobre.

Il programma

Molte sono le specialità enogastronomiche locali che si potranno degustare negli stand preparate in maniera eccellente dagli espositori. Naturalmente tra le specialità si potranno degustare i dolci tipici preparati con le castagne, oltre alle caldarroste. La prima edizione risale al1970, quando Antonio Gorga, insieme ad un gruppo di compaesani, decise di onorare San Gerardo intorno ad un falò, in piazza, mangiando castagne arrostite e bevendo un buon bicchiere di vino, in uno spirito di amicizia e di crescita” – raccontano gli organizzatori. Nel corso degli anni questo appuntamento si è arricchito di nuovi elementi tutti tesi ad armonizzare le varie componenti della comunità