Contursi Terme, le eccellenze della pasta e del vino insieme per "La piazza del gusto"

Due serate all'insegna dei prodotti di eccellenza del territorio. A Contursi Terme è tempo de "La Piazza del Gusto", evento realizzato grazie al sostegno di Orogiallo Pastificio, Cantina dei Quinti, Trotta&Trotta e Benincasa. L'appuntamento è in piazza Garibaldi per mercoledì 9 e giovedì 10 agosto a partire dalle 21.

Il programma

Un'occasione per degustare tante eccellenze locali e per degustare dell'ottimo vino nostrano. Spazio anche gli spettacoli con Mr Blue and the chickens (9 agosto) e La Maschera (10 agosto).