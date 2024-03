Orario non disponibile

L'estate porta con sé il ritorno di una delle sagre più attese: la Sagra delle Pennette all'Ogliarese, che quest'anno festeggia la sua sedicesima edizione. Dal 5 al 9 luglio, l'Associazione Pro Loco Ogliara dà appuntamento agli appassionati della buona tavola, offrendo loro la possibilità di degustare le pennette, un piatto ormai tradizionale e distintivo della sagra, impreziosite dai fiori di zucca e servite nella caratteristica "forma" di Grana Padano.

La sedicesima edizione

La manifestazione è un vero e proprio tributo alle delizie gastronomiche del territorio, e non mancherà di accompagnare i visitatori attraverso un viaggio culinario ricco di musica dal vivo, sorprese e stand gastronomici, garantendo così quattro serate all'insegna del gusto. Il programma promette un'attenzione particolare anche per i visitatori celiaci, con menù dedicati. L'entusiasmo cresce in vista di questo evento che celebra la cucina locale e la convivialità.