A Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana torna "Terra & Sapori", il festival degli antichi sapori e delle antiche tradizioni. L'appuntamento è dal 7 al 9 luglio. Durante i tre giorni di festa sarà possibile gustare piatti tipici del territorio ed acquistare prodotti a chilometro zero. A ciò si aggiungeranno spettacoli di musica popolare, dibattiti, convegni e laboratori didattici.

Il programma

Venerdì 7 il via è fissato alle ore 20, con l'apertura degli stand gastronomici, la dimostrazione della panificazione e lo spettacolo di musica popolare. A chiudere il dj set di Fabio e Terry. Sabato 8 si partirà alle 8 con l'apertura degli stand di ortofrutta. A seguire il "terra e sapori bike tour" (ore 9), il gimkana tractor show (ore 16) e l'apertura degli stand gastronomici, fissata sempre per le ore 20. Sul palco, a partire dalle 21, Enza Ganà e a seguire il dj set di Fabio e Terry. Domenica 9 alle 9.30 ci sarà la consueta sfilata dei trattori e la benedizione degli stessi (ore 12.30). Alle 19 i laboratori didattici per i bambini, prima di aprire per l'utlima volta gli stand gastronomici. Sul palco lo spettacolo musicale a cura di "Spazio Danza Giffoni".