Torna “Salerno in Flora” a Salerno: appuntamento al Parco Pinocchio

Torna dal 25 al 28 aprile, al Parco Pinocchio, la manifestazione “Salerno in Flora” organizzata da Coldiretti, con il patrocinio del Comune di Salerno, Campagna Amica e Salerno Solidale. Si tratta della “VII Mostra Mercato di Vivaismo e Biodiversità” che sarà possibile visitare dalle 10 alle 19. Una bellissima iniziativa, che, ogni anno, si ripete attraendo migliaia di salernitani. Decine di espositori accompagneranno i visitatori in un interessante percorso in cui si potranno osservare, apprezzare e acquistare piante di vario genere.