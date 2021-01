"Salerno musei in rete": il Comune presenta il progetto

L’iniziativa prevede da gennaio a marzo 2021 un percorso di co-progettazione che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta culturale cittadina. E’ stato presentato, in videoconferenza dalla Sala Giunta del Comune di Salerno, il progetto “Salerno Musei in rete”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Salerno, adottato e co-finanziato dalla Regione Campania ‘UOD 501201 Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche’ e curato da Mediateur. L’iniziativa prevede da gennaio a marzo 2021 un percorso di co-progettazione che ha l’obiettivo di potenziare l’offerta culturale cittadina lavorando alla costituzione di una potenziale rete tra le strutture museali presenti sul territorio comunale. Il progetto promuove la partecipazione attiva di istituzioni di diversa tipologia e proprietà, coinvolte in attività di analisi, occasioni di conoscenza reciproca, seminari e laboratori tematici: un ‘cantiere’ progettuale per la messa a sistema del patrimonio locale e l’innalzamento degli standard dell’offerta museale, che guarda al futuro Sistema museale nazionale promosso dal MIBACT. Il percorso partecipato tra musei, promosso per la prima volta nel capoluogo salernitano, si concluderà con un’azione di Art Sharing dedicata all’artista Ugo Marano a 10 anni dalla morte, allestita presso il Museo Città Creativa di Ogliara. Le fasi principali del percorso “Salerno musei in rete” sono: analisi del contesto museale cittadino, seminari formativi, tour guidati nei musei partecipanti, laboratorio di co-progettazione della rete museale cittadina, azione di art sharing. I seminari formativi sono realizzati in collaborazione con l’associazione CIDAC Città d'Arte e Cultura e la rete MuseInforma.

Musei della città di Salerno

Museo città creativa, Museo Roberto Papi, Giardino della Minerva, Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Museo diocesano di Salerno, Museo archeologico provinciale, Pinacoteca provinciale, Area archeologica di Fratte, Castello Arechi, collezione ceramiche Alfonso Tafuri, Museo dello sbarco e Salerno Capitale, Fondazione Ebris - luogo del contemporaneo, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano. I musei in elenco saranno coinvolti nel percorso di co-progettazione. Durante la fase di analisi potranno essere rilevati altri musei cittadini non presenti in elenco. Il Museo Nazionale di Pontecagnano è coinvolto in quanto Museo statale più vicino al territorio comunale

Programma delle attività

Seminari formativi on line: mercoledì 20 gennaio 2021, ore 15.00 – 18.00 | Online su piattaforma Zoom.

STANDARD MINIMI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI MUSEI

“Il Sistema museale nazionale, livelli di qualità e obiettivi di miglioramento” Marianella Pucci - Mediateur - Membro della Commissione Mibact del Sistema museale nazionale “I sistemi museali secondo la Legge Regionale 12/2005” – Federico Lomolino, UOD Musei e Biblioteche Regione Campania. “Il laboratorio di co-progettazione Salerno Musei in rete” – Fabio Landolfo, Adjunct Professor presso Università degli Studi di Napoli Federico II Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 15.00 – 18.00 | Online su piattaforma Zoom

RETI E SISTEMI MUSEALI – TERMINOLOGIA, COMPETENZE, FUNZIONI

Daniela Tisi – Responsabile Commissione Nazionale Reti e Sistemi museali | ICOM Italia

Mercoledì 3 febbraio ore 15.00 – 18.00 | Online su piattaforma Zoom

LE CITTÀ D’ARTE E LE RETI MUSEALI CITTADINE – BUONE PRATICHE E MODELLI DI GOVERNANCE Ledo Prato – Associazione CIDAC – CITTÀ D’ARTE E CULTURA

DA MUSEO A MUSEO

Visite guidate presso i musei della potenziale rete museale. 4 - 5 - 6 febbraio 2021

*Le visite saranno destinate solo ai partecipanti del percorso di co-progettazione e saranno svolte secondo le modalità di sicurezza previste dai protocolli regionali e comunali in termini di prevenzione del contagio

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Venerdì 12-13 febbraio

Co-progettazione della rete museale e restituzione lavori tavolo di co-progettazione

“Valori, strategie e azioni della futura rete” Esperti: Luciano de Venezia, Marianella Pucci Facilitatore: Fabio Landolfo

ART SHARING

Marzo 2020 – Museo Città Creativa

Azione di Art sharing dedicata all’artista Ugo Marano a 10 anni dalla sua morte. Mostra allestita presso il Museo Città Creativa di Ogliara.